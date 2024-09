Ameriški igralec Michael Douglas praznuje jubilejnih 80 let

Ameriški filmski igralec Michael Douglas, ki velja za enega večjih filmskih zvezdnikov, danes praznuje 80 let. Poleg izjemnih kariernih dosežkov s filmi, kot so Kitajski sindrom, Ameriški predsednik in Prosti pad, Douglas ostaja neomajen aktivist in filantrop, ki se zavzema za mir in blaginjo, demokracijo in podporo umetnosti.

Michael Douglas se je leta 1944 v mestu New Brunswick v New Jerseyju rodil kasneje ločenima igralcema Diani Douglas in Kirku Douglasu. Njegovi stari starši po očetovi strani so bili beloruski judovski priseljenci, mati pa se je rodila na Bermudih kot hči tamkajšnjega generalnega državnega tožilca, podpolkovnika Thomasa Melvilla Dilla, je objavljeno na spletni strani mednarodne spletne podatkovne filmske baze IMDb.

Michael Douglas praznuje 80 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Douglas je obiskoval elitno pripravljalno šolo Choate Rosemary School v Wallingfordu, poletja pa je preživel na snemanjih filmov z očetom. Čeprav je bil igralec sprejet na univerzo Yale, se je odločil za kalifornijsko univerzo v Santa Barbari. V najstniških letih se je odločil za poklic igralca in očeta pogosto spraševal o igralskem poklicu kljub temu, da je ta odločno nasprotoval njegovi odločitvi. Michael je bil vztrajen in leta 1966 s stransko vlogo nastopil v očetovem filmu Cast a Giant Shadow.

Michael z očetom Kirkom Douglasom leta 2019 FOTO: Profimedia icon-expand

Od svojih prvih igralskih vlog v filmih, kot sta Hail, Hero! iz leta 1969 in Ulice San Francisca iz leta 1972, je Douglas znan po kultnih vlogah. Med njimi so z oskarjem nagrajena vloga Gordona Gekka v filmu Wall Street iz leta 1987 in kritiško priznani filmi Usodna privlačnost, Ameriški predsednik, Prvinski nagon ter Lov na zeleni diamant. Ameriški filmski ustvarjalec je sodeloval tudi pri politično pomembnih in družbeno vplivnih filmih. V začetku letošnjega leta je izšla televizijska mini serija Franklin, v kateri je Douglas upodobil ameriškega genija Benjamina Franklina med njegovim devetletnim bivanjem v Franciji, kjer je lobiral za francosko pomoč in leta 1778 sklenil francosko-ameriško zavezništvo.

Michael Douglas leta 1988 FOTO: Profimedia icon-expand

Douglas je za svoje delo prejel številna priznanja, med drugim dva oskarja, pet zlatih globusov, nagrado emmy, nagrado AFI za življenjsko delo, dva francoska cezarja za karierne dosežke in nedavno tudi častno palmo za življenjsko delo na 76. festivalu v Cannesu ter nagrado Satyajit Ray za življenjsko delo na filmskem festivalu Goa v Indiji.

Brittany Murphy in Michael Douglas v filmu Niti besede FOTO: Profimedia icon-expand