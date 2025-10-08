Svetli način
Ameriški igralec na snemanju filma popolnoma neprepoznaven

08. 10. 2025

R. M.
Fotografi so na snemanju novega filma opazili popolnoma neprepoznavnega igralca Jonaha Hilla. Ta je bil namreč vidno shujšan, ob tem pa je imel novo barvo las in daljšo brado. Poleg tega sta bila s soigralko oba oblečena v nenavadne kostume.

Igralci in igralke za vloge nemalokrat spremenijo svoj videz. Z dramatično spremembo je oboževalce tokrat presenetil ameriški zvezdnik Jonah Hill. Na snemanju novega filma Cut Off je bil namreč povsem neprepoznaven.

Na snemalnem setu so ga ujeli z brado, blond lasmi in shujšanega. Skupaj s humoristko Kristen Wiig, ki je pred leti navduševala v oddaji Saturday Night Live, so ju opazili v nenavadnih kostumih.

Kot poroča The Hollywood Reporter, naj bi Hill in Wiig v filmu igrala dvojčka, ki jima njuni bogati starši prenehajo nuditi finančno podporo. Mamo in očeta bosta po navedbah medija igrala Bette Midler in Nathan Lane.

Dvakratni nominiranec za oskarja je pred kratkim zaključil snemanje še enega filma Outcome, v katerem bo zaigral skupaj s Cameron Diaz, Keanujem Reevesom in Mattom Bomerjem.

