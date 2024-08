Ameriški komik Jimmy Kimmel zavrnil peto vodenje podelitve oskarjev

Kimmel je s štirikratnim vodenjem podelitve oskarjev trenutno izenačen na četrtem mestu skupaj z Whoopi Goldberg in Jackom Lemmonom. Pred njimi so Johnny Carson, ki je podelitev oskarjev vodil petkrat, Billy Crystal z devetimi vodenji ter legendarni komik in igralec Bob Hope, ki je podelitev oskarjev vodil kar 19-krat.

Izvršni direktor akademije Bill Kramer je v junijskem pogovoru za Variety med drugim povedal, da ne glede na to, kdo bo prihodnje leto vodil podelitev, želijo nadaljevati s tonom podelitve, ki ga je zastavil Kimmel in je osredinjen na praznovanje, spoštovanje, humor in veliko ljubezen do filmov. "Imamo nekaj odličnih možnosti," je dodal.