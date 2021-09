Ameriški minister Pete Buttigieg in njegov mož sta se razveselila dvojčkov

39-letni Pete Buttigieg, prvi ameriški minister, ki je javno povedal, da je homoseksualec, je na družbenem omrežju javnosti predstavil svoja otroka, deklico Penelope Rose in fantka Josepha Augusta Buttigiega. Ob prvi družinski fotografiji, ki jo je delil na Twitterju, je pripisal: "S Chastnom se vsem zahvaljujeva za lepe želje ob novici, da sva postala starša. Presrečna sva, da sva dobila Penelope Rose in Josepha Augusta."

Pete in Chasten sta se poročila leta 2018 in si že več kot leto dni prizadevata, da bi posvojila otroka. Par se je v zadnjih nekaj mesecih udeležil več delavnic, med drugim tudi šole za starše. Chasten je učitelj in aktivist za pravice skupnosti LGBTQ +, medtem ko je bil Pete pred vstopom v politiko v pomorski obveščevalni službi in je služil v Afganistanu. Buttigieg je eden bolj priljubljenih politikov v Ameriki, Biden pa ga je ob nastopu predsedovanja povabil na ministrsko mesto.