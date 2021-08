Ameriški minister Pete Buttigieg se je z možem razveselil prvega otroka

Pete in Chasten sta se poročila leta 2018 in si že več kot leto dni prizadevata, da bi posvojila otroka. Par se je v zadnjih nekaj mesecih udeležil več delavnic, med drugim tudi šole za starše. Kot piše Washington Post sta morala napisati tudi nekaj esejev o viziji idealnega doma, o družinskih vrednotah in popolnih počitnicah po njuni meri. Pretekli mesec so v Washington Postu zapisali: "Primerna sta za posvojitev otroka, ki so ga starši zapustili ali za otroka, ki ga druge družine v sirotišnici ne opazijo, ne posvojijo. Primerna sta tudi za posvojitev, kjer nosečnica njiju izbere na podlagi profila, a ne pri branju opisa ne ve, za koga gre. Velikokrat sta bila že zelo blizu posvojitve, njuni pogovori zadnje čase tečejo le še o tem - kaj vse potrebujeta in katera imena so jima všeč."