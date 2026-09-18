Ameriški oboževalci Eda Sheerana razdvojeni: naj gredo na njegove koncerte?

Snežna krogla zaradi Macklemorove javne podpore Palestini, ki se je začela valiti na nedavnih dveh koncertih ameriške turneje Eda Sheerana, se še vedno veča in drvi naprej. Po tem, ko so lastniki stadionov, na katerih so načrtovani koncerti, z Robertom Kraftom na čelu zagrozili, da nastopov ne bodo dovolili, če bo na oder stopil raper, so se tem odpovedali tudi drugi sodelujoči glasbeniki turneje. Sheeran se je znašel v neprijetnem položaju, saj je izgubil podporo kolegov, hkrati pa se politično ni želel opredeliti, zaradi česar pa je razjezil tudi številne oboževalce.

Murial v zahvalo Macklemoru v Palestini. FOTO: Profimedia

"Še vedno sem razdvojen," je za BBC priznal Damien Given, ki ne ve, ali bi se udeležil koncerta, za katerega ima vstopnico, Sheerana pa označil za neiskrenega. Drugi oboževalec je dodal, da gre za situacijo, v kateri ni zmagovalcev. Vse od škandala z Macklemorom, ki se je od turneje že poslovil, svoj zaslužek pa v celoti daroval za mir v Gazi, so cene vstopnic turneje po ZDA in nadalje v Mehiki in Južni Ameriki že padle, mnogi pa oboževalce pozivajo k bojkotu.

Jezi jih tudi Sheeranov odziv, da je 'zgrožen nad konfliktom med Izraelom in Palestino, a se v politične debate ne bo spuščal'. Dodal je, da tisti, ki prihajajo na njegove koncerte, ne pričakujejo političnega shoda, ob tem pa poudaril, da ni krivec, da Macklemore ne more več biti del turneje. Po njegovih besedah se negativni odzivi kar vrstijo in prihajajo z vseh strani. Oboževalci želijo koncerte, za katere so plačali, torej z izvajalci, ki so bili prvotno navedeni, da bodo nastopili, ali pa zahtevajo povračilo kupnine z vsemi stroški. Given, ki je spregovoril za BBC in prihaja s Severne Irske, je dejal, da mu ravnanje z Macklemorom ni bilo niti najmanj všeč in poudaril, da Sheeran s svojimi oboževalci ni bil transparenten. "Ko je Rusija napadla Ukrajino, je izrazil podporo Ukrajini. Ne more kar naenkrat trditi, da se politično ne opredeljuje," je opomnil, ob tem pa dodal, da si na koncert še vedno želi zaradi glasbe, ki mu je všeč.

Ed Sheeran FOTO: Profimedia

Nekateri še vedno sočustvujejo tudi s Sheeranom in ga skušajo razumeti. Patti Ann, ki pravi, da v tej situaciji ni zmagovalcev, je dejala: "Popolnoma podpiram Sheerana in njegovo odločitev. Tudi on ima obveznosti in pogodbo s prizorišči. Včasih tudi finančno ni preprosto odstopiti od takih stvari." Zato se je odločila, da bo šla na koncert v Atlanti. Matt Jaye, ki je Jud s Floride, je dejal, da je bil zgrožen nad Macklemorovimi pozivi k svobodni Palestini, zato je že kontaktiral prodajalca vstopnic in zahteval vrnitev kupnine za vstopnico koncerta v Tampi. Njegovi prošnji niso ugodili, zaradi česar je razburjen, a se je njegovo razpoloženje popravilo, ko so sporočili, da raper ni več del turneje. "Nisem privrženec enostranskih mnenj izvajalcev. To ni razlog, zakaj hodim na koncerte," je dejal 48-letnik za BBC.