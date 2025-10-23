Ameriški pevec Jelly Roll shujšal za 40 kilogramov

Pevca Jelly Rolla so opazili ob prihodu v Avstralijo, kjer začenja svojo prvo samostojno turnejo v tej deželi, ki jo je poimenoval Down Under . Zvezdnik se je tam pojavil še vitkejši, izgubil pa naj bi dodatnih 40 kilogramov. Vidno shujšanega glasbenika so v objektive ujeli na letališču v Sydneyju, fotografije svoje fizične preobrazbe pa je objavljal na družbenih omrežjih.

Jelly Roll, katerega pravo ime je Jason Bradley Deford , je danes skoraj neprepoznaven, potem ko je aprila razkril, da je v minulih treh letih shujšal z 245 na 162 kilogramov. "Shujšal bom še za 45 kilogramov in z ženo bom šel skakat s padalom na Švedsko," je takrat napovedal v oddaji Big Night Aht .

40-letni pevec je septembra na družbenem omrežju z objavo obeležil svoj napredek pri izgubi odvečne teže in ob fotografiji, na kateri je opazno vitkejši, zapisal: "Zdaj lahko nosim oblačila modne hiše Louis Vuitton. Molite za moj bančni račun." Vendar je bila pot do uspeha polna vzponov in padcev. O svojih težavah s težo je javno že večkrat govoril.

"Že od malih nog sem bil debel," je takrat dejal. "Vse, kar sem kdaj poznal, je bilo, da sem debel, in sem nesrečen," je še povedal in dodal, da si je od nekdaj želel skočiti s padalom, iti na vlakec smrti, se voziti s kolesom in skočiti z elastiko. Kot je razkril, mu je v minulih letih že uspelo shujšati, a je sčasoma težo znova pridobil.

Glasbenik, nominiran za grammyja, je leta 2022 spremenil način življenja, februarja 2023 pa je podrobno opisal, kako je vsak dan telovadil, meditiral in se bolje prehranjeval, kar je privedlo do izgube teže.