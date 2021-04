Pevec Mike Posner se v spomin na očeta podaja na Mount Everest

''Nekoč bom umrl. Vendar, preden se to zgodil, bi želel živeti svoje življenje,'' je povedal ameriški kantavtor, ki se že leto in pol pripravlja na največji izziv v življenju. Po povratku z Mount Everesta pa bi si želel nekaj tednov preživeti v samoti, v samostanu v Koloradu.

Mike Posner, ki stoji za hiti kot staI took a Pill in Ibiza terCooler than Me, svojemu avanturističnemu življenju dodaja novo poglavje. Pred kratkim se je odločil, da se bo odpravil na Mount Everest, kar bo storil v spomin pokojnemu očetu, ki je v času življenja delal kot odvetnik za kazensko pravo, s svojim podvigom pa bo izkazal podporo pravosodnemu centru v Detroitu.

icon-expand Mike Posner se podaja na življenjsko avanturo. FOTO: Profimedia

33-letnik je po srcu popotnik, lani se je podal na potovanje po Ameriki, ki jo je prehodil po dolgem in počez. Ob tem je preživel tudi ugriz klopotače, izkušnja pa mu je dala misliti. Uvidel je, da je zmožen marsičesa: ''Ugotovil sem, da zmorem veliko več.''Posner je zadnje leto in pol treniral ob Dr. Johnu Kedrowskemu, vse z namenom, da doseže vrh najvišje gore sveta. Do sedaj se je uspešno spopadel z gorami v Mehiki, Ekvadorju in Pakistanu. ''Razmišljam o tveganju in o tem, da bom nekoč kljub vsemu umrl. Vsi bomo umrli. Moj oče je mrtev. Aviciije mrtev. Mac Millerje mrtev. Tudi jaz bom nekoč. Upam, da ne še tako kmalu,'' je dodal in pristavil: ''Preden se to zgodi, bi želel živeti. Želim živeti svoje življenje in sem se sprijaznil s tveganjem, po tem, ko sem se na pot dobro pripravil.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Potovanje, ki mu bo vzelo dva meseca, bo dobrodelne narave, saj sredstva že zbira prek ene od aplikacij, denar pa bo namenil omenjenemu centru v Detroitu. Po povratku si želi nekaj časa preživeti v samoti in razmisliti o življenju, zato se bo odpravil v samostanu v Koloradu. ''Moram se ustaviti in nič početi. Se odreči telefona in človeške interakcije. Potem pa bom vedel, kako naprej. To bo moj ''after-party'', brez šampanjca in striptizet,'' je še zaključil.