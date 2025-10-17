Ameriški pevec v videospotu razkril, da bo postal očka

Ameriški pevec in glasbenik Charlie Puth je v videospotu za svojo novo skladbo Changes razkril, da bo postal oče. V posnetku skupaj z ženo Brooke v nekem trenutku stopita skupaj in oba roke položita na njen nosečniški trebušček.

Kot je povedal pevec, v skladbi Changes (spremembe, op. a.) razmišlja o osebnih in poklicnih spremembah. "To je popoln način, da vas vse popeljem v najlepši, najbolj barvit del mojega življenja, ki se dogaja prav zdaj. Kmalu boste vedeli, zakaj," je v začetku oktobra na Instagramu podražil svoje sledilke in sledilce.

Charlie in Brooke se poznata že iz otroških dni. Svojo zvezo sta začela leta 2022, septembra lani pa sta se poročila. Puth je kmalu po poroki sporočil, da je poročne zaobljube zapisal v verzih. Kljub temu da je besede spisal vnaprej, pa so ga na dan D preplavila čustva. "Veliko sem vadil in bral sem z veliko samozavesti. Mislil sem, da zvenim kot Barack Obama, ko bere govor. Ko pa sem stopil na oder, sem se tresel in zjokal, a bil sem srečen," je dejal.