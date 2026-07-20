Ameriški podpredsednik JD Vance je četrtič postal oče

Medtem ko je nogometni svet še analiziral zadnje minute svetovnega nogometnega prvenstva, navijači pa proslavljali ali objokovali sinočnji finalni izid, je v ZDA zadonela povsem drugačna novica. Ameriški podpredsednik JD Vance je na družbenem omrežju X sporočil, da je postal oče. Z ženo Usho Vance sta se namreč razveselila četrtega otroka – rodil se jima je sin, ki sta ga poimenovala Alec Neel Vance. "Usha in dojenček sta zdrava ter se dobro počutita, naši otroci pa navdušeni, da so dobili mlajšega bratca," je zapisal 41-letni politik ter se ob tem zahvalil zdravniškemu in vojaškemu osebju medicinskega centra za oskrbo.

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Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP gre za prvi primer po več kot 150 letih, da se je aktualnemu podpredsedniku ZDA med opravljanjem funkcije rodil otrok. Zakonca Vance imata že tri otroke – devetletnega Ewana, šestletnega Viveka in štiriletno Mirabel. Usha in JD Vance sta se spoznala leta 2010 med študijem prava na univerzi Yale, kjer sta sodelovala v študijski razpravi o družbenih spremembah v ZDA.

JD Vance z ženo Usho FOTO: Profimedia