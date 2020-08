Ameriški portal Kevina Harta zamenjal za Usaina Bolta: 'Izjemno žaljivo!'

Twitterjevi uporabniki so pred dnevi napadli televizijo NBC News, saj so opazili, da so pri spletni novici o tekaču Usainu Boltu pripeli fotografijo igralca in komika Kevina Harta . Novica je razkrivala, da je Bolt pozitiven na novi koronavirus. Prav Kevin pa je pred dnevi povedal, da je novo bolezen prebolel pred meseci. Je tu nastala zmeda?

NBC News se zagovarja, da naj bi šlo za tehnično napako, a izgovor je prilil le še dodatno olje na ogenj za Twitterjeve uporabnike. Med drugim je napako opazil tudi Kevin, ki je na Instagram zapisal: "Nimam komentarja. Očitno sem čez noč postal zelo hiter in visok. Rad bi izkoristil to priložnost in v teku tekmoval s komerkoli na svetu. Staviva lahko karkoli. Poleg tega pa nisem več v komediji, saj imam veliko treningov za olimpijske igre. Vračam se!" je v svojem šaljivem slogu zapis začel Kevin, zaključil pa ga je z besedami, "mimogrede, to je izjemno žaljivo, in to na več nivojih. Vse, kar lahko naredimo, je, da se smejimo. Mogoče pa je koronavirus kriv, da so se mi skrčili noge in telo."