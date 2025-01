Ameriški predsednik Joe Biden je postal pradedek

Joe Biden in Jill Biden na poroki Naomi Biden Neal in Petra Neala.

Naomi je svojo nosečnost oznanila na družbenem omrežju, kamor je na dan volitev, 5. novembra objavila fotografij, na kateri se je videl nosečniški trebušček. Naomi je hči predsednikovega sina Hunterja Bidna in njegove nekdanje žene Kathleen Buhle .

Pred tiskovno konferenco se je predsednik ustavil v bolnišnici Cedars Sinai in se približno 40 minut družil s svojim prvim pravnukom. Ko je v nedavnem intervjuju za USA Today Biden govoril o prihajajočih življenjskih mejnikih je pripomnil: "Kmalu bom postal pradedek, Jezus Bog."

Naomi se je s svojim možem poročila novembra 2022 in izmenjala zaobljube na zasebni slovesnosti na južni trati Bele hiše. Njuna poroka je bila prva v Beli hiši po skoraj desetletju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na poroki sta bila prisotna tudi Joe in prva dama Jill Biden. Nevesto sta do oltarja pospremila oče in mati, je za People takrat povedal vir blizu družine.