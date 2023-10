Ameriški raper 50 Cent sponzorira nogometno ekipo deklic v Cardiffu

Da se je investirati v valižanski nogomet odločil zvezdnik iz Hollywooda, se ni zgodilo prvič, saj sta igralca Ryan Reynolds in Rob McElhenney leta 2020 kupila Wrexham AFC. Zdaj se je za podobno potezo odločil tudi raper 50 Cent , ki sponzorira dekliško nogometno ekipo Rumney AFC do 14 let v Cardiffu.

Richie Brown je vodja dekliške sekcije in trener dekliških ekip do 14 in 17 let v klubu iz Cardiffa. Za Sky News je povedal, da je pričakoval, da bo zvezdnikov odgovor 'ne', in bil presenečen, ko se je 50 Cent strinjal, da investira v klub. "Pričakuješ, da bo rekel ne, in potem, ko reče da, je to veliko presenečenje, in potem si takoj neizmerno hvaležen," je dejal.

"Že skoraj 10 let sodelujem v dekliškem nogometu, zato ga promoviram na tej strani, poskušam narediti najboljše, kar lahko, in ko imaš nekoga s tako uglednim imenom, kot je on, preprosto vem, da bo klub popeljal na naslednjo raven," je povedal o začetkih sodelovanja z 48-letnim glasbenikom.