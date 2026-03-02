Ameriški raper dobil 13. otroka

Ameriški raper NBA YoungBoy je dobil 13. otroka. 26-letnik se je dojenčka razveselil s soprogo, s katero imata še dva skupna otroka. Novica, ki jo je sporočil tudi na družbenem omrežju, je razburila njegove sledilce in druge uporabnike spleta. Ti se sprašujejo, kako je lahko še ne 30-letnik oče toliko otrok in kako jih preživlja?

"Ti si dobesedno moje vse. Brez tebe ni nič od tega. Ko se zelo umažem, me ti počistiš. Ljubim te," je na družbenem omrežju zapisal raper, ki je dodal še štiri fotografije, na eni od teh pa pozira skupaj z nosečo ženo in njunima dvema otrokoma. Kmalu po objavi so se pojavili številni komentarji, med katerimi so nekateri uporabniki paru čestitali, drugi pa so se zgražali in čudili, kako je mogoče, da je zvezdnik znova oče. "Brat, ali sestavljaš svojo košarkarsko ekipo?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "O, ne! Še eden!" Tretji pa je pripisal: "Pripravlja se na 20 otrok."

Prvič oče pri 16 letih

Raper je na vprašanje, kdaj je prvič postal oče, odgovoril v pesmi Rebel's Kick It. "Prvega otroka sem imel pri 16 letih, brez načrta B, imel sem samo ene sanje." To je bil deček po imenu Kayden, ki ga ima iz zveze z Nisho Keller. Čeprav sta se po njegovem rojstvu razšla, sta se kasneje pobotala. Marca 2017 je z nekdanjim dekletom Nio dobil drugega sina, ki sta ga poimenovala Taylin. Kmalu zatem je z bivšo partnerico Starr Dejanee dobil tretjega sina, Kamirija. Raper z bivšo partnerico vzgaja tudi sina, za katerega je verjel, da je njegov, vendar je test DNK pokazal drugače.

Sledila je burna zveza z Janio Meshell, med katero so ga aretirali zaradi napada, vendar se je par pobotal in februarja 2019 dobil sina Kaceyja, nakar sta se ločila. Nisha Keller je mati njegove prve hčerke Armani, le pet mesecev pozneje pa je njegova takratna punca Drea Symone rodila deklico Kodi. V začetku leta 2021 sta z nekdanjo partnerico Yayo Mayweather dobila sina Kentrella mlajšega. Raper se je leta 2023 poročil z Jazlyn Mychelle, ki jo je spoznal tri leta prej. Skupaj imata dva otroka: hčerko, rojeno avgusta 2021, in sina Klemenza, rojenega septembra 2022. Po poročanju ameriških medijev je leta 2023 imel še dva otroka z dvema različnima ženskama, s čimer se je skupno število njegovih potomcev povečalo na dvanajst. Toliko otrok ima tudi razvpiti ameriški voditelj Nick Cannon. Mladi raper in njegova soproga imena in spola novorojenčka še nista razkrila.