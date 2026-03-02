Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ameriški raper dobil 13. otroka

Los Angeles, 02. 03. 2026 14.05 pred 14 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.Z.
NBA YoungBoy

Ameriški raper NBA YoungBoy, s pravim imenom Kentrell DeSean Gaulden, se je razveselil 13. otroka. Zdaj 26-letni raper je novico, da bo znova oče, sporočil julija lani, to pa je njegov tretji skupni otrok s soprogo.

Ameriški raper NBA YoungBoy je dobil 13. otroka. 26-letnik se je dojenčka razveselil s soprogo, s katero imata še dva skupna otroka. Novica, ki jo je sporočil tudi na družbenem omrežju, je razburila njegove sledilce in druge uporabnike spleta. Ti se sprašujejo, kako je lahko še ne 30-letnik oče toliko otrok in kako jih preživlja?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ti si dobesedno moje vse. Brez tebe ni nič od tega. Ko se zelo umažem, me ti počistiš. Ljubim te," je na družbenem omrežju zapisal raper, ki je dodal še štiri fotografije, na eni od teh pa pozira skupaj z nosečo ženo in njunima dvema otrokoma.

Kmalu po objavi so se pojavili številni komentarji, med katerimi so nekateri uporabniki paru čestitali, drugi pa so se zgražali in čudili, kako je mogoče, da je zvezdnik znova oče. "Brat, ali sestavljaš svojo košarkarsko ekipo?" je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal: "O, ne! Še eden!" Tretji pa je pripisal: "Pripravlja se na 20 otrok."

Prvič oče pri 16 letih

Raper je na vprašanje, kdaj je prvič postal oče, odgovoril v pesmi Rebel's Kick It. "Prvega otroka sem imel pri 16 letih, brez načrta B, imel sem samo ene sanje." To je bil deček po imenu Kayden, ki ga ima iz zveze z Nisho Keller. Čeprav sta se po njegovem rojstvu razšla, sta se kasneje pobotala. Marca 2017 je z nekdanjim dekletom Nio dobil drugega sina, ki sta ga poimenovala Taylin. Kmalu zatem je z bivšo partnerico Starr Dejanee dobil tretjega sina, Kamirija. Raper z bivšo partnerico vzgaja tudi sina, za katerega je verjel, da je njegov, vendar je test DNK pokazal drugače.

Preberi še 25-letni ameriški raper NBA YoungBoy pričakuje trinajstega otroka

Sledila je burna zveza z Janio Meshell, med katero so ga aretirali zaradi napada, vendar se je par pobotal in februarja 2019 dobil sina Kaceyja, nakar sta se ločila. Nisha Keller je mati njegove prve hčerke Armani, le pet mesecev pozneje pa je njegova takratna punca Drea Symone rodila deklico Kodi. V začetku leta 2021 sta z nekdanjo partnerico Yayo Mayweather dobila sina Kentrella mlajšega.

Raper se je leta 2023 poročil z Jazlyn Mychelle, ki jo je spoznal tri leta prej. Skupaj imata dva otroka: hčerko, rojeno avgusta 2021, in sina Klemenza, rojenega septembra 2022. Po poročanju ameriških medijev je leta 2023 imel še dva otroka z dvema različnima ženskama, s čimer se je skupno število njegovih potomcev povečalo na dvanajst. Toliko otrok ima tudi razvpiti ameriški voditelj Nick Cannon. Mladi raper in njegova soproga imena in spola novorojenčka še nista razkrila.

Razlagalnik

NBA YoungBoy, s pravim imenom Kentrell DeSean Gaulden, je ameriški reper, ki je postal znan po svojem energičnem slogu in pogosto kontroverznih besedilih. Rodil se je 20. maja 1999 v Baton Rougeu v Louisiani. Kljub svoji mladosti je ustvaril obsežno diskografijo, vključno s številnimi mixtapei in studijskimi albumi, ki so se uvrstili na vrh glasbenih lestvic. Njegova glasba pogosto obravnava teme, kot so ulično življenje, boj za preživetje in osebne izkušnje.

Nick Cannon je ameriški igralec, komik, voditelj, raper in producent, ki je znan po svoji vsestranski karieri v zabavni industriji. Svojo kariero je začel kot komik, kasneje pa se je uveljavil kot igralec v filmih in televizijskih oddajah. Še posebej je znan kot voditelj oddaj, kot je 'America's Got Talent'. Poleg tega je tudi uspešen glasbenik in producent. Cannon je postal tudi javno znan po svojem velikem številu otrok z različnimi partnericami, kar ga je pogosto uvrščalo v medije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
raper otrok NBA YoungBoy

Jim Carrey šokiral oboževalce: je to sploh on?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana15
02. 03. 2026 14.19
Katastrofa...
Odgovori
0 0
Blue Dream
02. 03. 2026 14.14
Ni zadnji glede na to da je še mlad
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1547