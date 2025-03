Ameriški raper bo kljub nasprotnemu stališču založbe nastopil v Rusiji

Priljubljeni ameriški raper Offset je napovedal nastop v Rusiji, čeprav je založba, pod katero deluje, od začetka vojne v Ukrajini prekinila kakršno koli delovanje v Rusiji, je poročal BBC. "Upoštevamo mednarodne sankcije in skupaj z našimi zaposlenimi in umetniki sodelujemo s skupinami iz različnih držav pri podpori humanitarne pomoči," so iz založbe zapisali ob začetku vojne.