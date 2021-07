Ameriški sanjski moški naših korenin končno dobil slovensko državljanstvo

Ben Flajnik je eden od ameriških sanjskih moških, ki so pred televizijskimi kamerami iskali ljubezen svojega življenja. Posebnost postavnega vinarja pa je, da ima tudi slovenske korenine – njegov dedek je namreč Slovenec. Bena je oče okužil z ljubeznijo do naše državice, zato se je odločil, da si želi tudi slovenskega državljanstva. A sam postopek je bil precej dolg in naporen, pravi Ben.

"Proces pridobivanja slovenskega državljanstva je bil zelo dolg. Svojo družino in prednike sem začel podrobneje raziskovati pred sedmimi leti in takrat sem se pridružil slovenskemu klubu v San Franciscu. Po več letih dopisovanja, urejanja dokumentov, prevajanja in drugih zadev sem končno dobil državljanstvo," je za 24ur.com povedal Ben in dodal: "Odkar sem izvedel, da imam možnost postati slovenski državljan, sem si tega želel iz dna duše. Prvič sem se o državljanstvu pozanimal kmalu po končanem študiju, se mi zdi."

'Ko sem končno dobil državljanstvo, sem zajokal'

Ko smo ga vprašali, kaj mu pomeni novo državljanstvo, izstreli kot iz topa: "To mi pomeni ves svet. Tega sem si resnično zelo želel!" Zaupal pa nam je, da je po pridobljenem državljanstvu v Washingtonu DC celo zajokal: "Skoraj ves dan sem razmišljal samo o svojem dedku, o njegovem potovanju v Ameriko in na to, kako ponosen bi bil name, če bi vedel, da sem to dosegel. Že dolgo se nisem počutil tako zelo povezanega s svojim pokojnim dedkom. Spominjal sem se tudi svoje mladosti, ko sem v očetovi pisarni v Sonomi občudoval ogromno sliko Bleda. Slovenija, moja družina in naša preteklost so me vedno zanimali."

Ben je pojasnil, da se mu za pridobitev državljanstva ni bilo treba naučiti slovenščine, je pa moral prisego recitirati v slovenščini, čeprav je ni najbolje razumel. "Glede na to, da jezika sploh ne razumem, mislim, da sem recitiranje opravil kar dobro," doda v smehu.

Še prejšnjo jesen ni vedel, kdaj bo spet lahko obiskal podalpsko deželo, iz katere izhajajo njegovi predniki, zdaj pa pravi, da upa na letošnjo jesen: "Saj veste, vse je odvisno od koronavirusa."

'Poznam osnove jezika'

Že pred časom nam je povedal, da ima željo po učenju slovenščine, a da se zaveda, da je jezik izjemno težek. Zdaj pravi, da je želja, odkar je pridobil državljanstvo, samo še večja, zato se bo potrudil. Nam pa je zaupal, da zna nekatere malenkosti povedati tudi v našem jeziku: "Razni pozdravi, naročanje hrane in pijače, tudi kakšno vprašanje znam postaviti in podobno. Zagotovo pa se bom poskušal naučiti še več!"