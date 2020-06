Ameriški 'Sanjski moški' prvič v zgodovini temnopolt

Matt James je 28-letni nepremičninski posrednik in se bo pojavil že v naslednji sezoni šova, so sporočili predstavniki televizijske mreže. V preteklosti so namreč že bili tarča kritik glede pomanjkanja raznovrstnosti v svojih šovih, ki so med gledalci izjemno priljubljeni. The Bachelor je oddaja s skoraj dve desetletji dolgo zgodovino, v njej pa so se v vsem tem času skoraj pretežno pojavljali belopolti akterji. Edina temnopolta soudeleženka šova Rachel Lindsay je sodelovala v sestrski različici The Bachelorette(Sanjska ženska, op.a.) leta 2017.