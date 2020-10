Ameriški sanjski moški slovenskih korenin: Zaprosil sem za slovensko državljanstvo

V eni od mnogih ameriških sezon priljubljenega šova Sanjski moški je kot najbolj zaželen moški nastopil tudi Ben Flajnik. Američan s slovenskimi koreninami o svojih prednikih, ki so živeli na sončni strani Alp, govori tudi v šovu. Dame so bile nad njim navdušene, navdušile pa so se tudi nad Slovenijo, o kateri niso vedele ničesar. Z Benom smo govorili in ga povprašali, koliko Slovenca se skriva v njem in ali je našo deželo že kdaj obiskal.

"Moj dedek po očetovi strani je bil Slovenec. Bil je iz majhne vasi, ki se danes imenuje Preloka. Vsa moja družina je Slovenijo zapustila med drugo svetovno vojno zaradi komunističnega režima. Vse skupaj je zelo nora zgodba,"je za24ur.com v ekskluzivnem intervjuju povedal Ben Flajnik, ameriškisanjski moški, za čigar srce so se dekleta pred leti potegovala na očeh vseh Američanov. Benovo sezono ameriškega Sanjskega moškega lahko spremljate tudi na BRIOv nočnih urah.

Bena je Slovenija navdušila.

'Slovenija je ena najlepših držav na svetu!' Ne le da ima Ben slovenske korenine, našo malo državo je obiskal že štirikrat, poleg tega pa nam je zdaj izdal še eno skrivnost: "Pravzaprav sem pred nekaj meseci zaprosil za slovensko državljanstvo po več kot šestih letih urejanja papirjev in spoznavanja te lepe države. Res sem si želel vedeti več o potovanju svoje družine in izkušnjah, ki so jih doživeli, ter o kulturi, iz katere izhajam. Zdaj se s Slovenijo počutim bolj povezanega kot kdaj koli prej." Ben nam je povedal tudi, da ga je Slovenija vsakič znova prevzela s svojimi naravnimi lepotami in domačnostjo. "Večino časa sem preživel v Preloki, na Bledu in v Ljubljani ter okoliških krajih. To je res ena najlepših držav na svetu,"je navdušeno povedal 38-letnik. Pravi, da v Sloveniji nima nobenega bližnjega sorodnika, da so se nekateri odselili v Italijo, a da se k nam zelo rad vrača. Na Instagramu smo zasledili, da je Ben všečkal komentar, zapisan v slovenščini, zato nas je zanimalo, če se je že naučil našega jezika. "Ne, slovenščine ne razumem popolnoma nič. Vem pa, da je zelo težek jezik, saj sem se ga že skušal naučiti."

Od profesionalnega vinarja do amaterskega kuharja Pisali smo že, da Ben na svojih družbenih omrežjih rad pokaže svoje kulinarične sposobnosti, saj zelo rad kuha. Pravi, da je dobra hrana pri uživanju dobrega vina zelo pomembna. Ben se namreč ukvarja s pridelavo vina, o čemer govori tudi v šovu. "Vino je moja strast in je tudi moj posel. To sicer ni družinska tradicija, a vino je bilo pri nas doma vedno na mizi. Pri vsakem družinskem kosilu ali večerji. Vino zelo spoštujem in ga nerad izkoriščam v namene zabave. V vinu je treba uživati,"je za naš portal povedal postavni Flajnik in dodal, da je njegovo najljubše vino belo vino. "Moje najljubše je beli burgundec. Navdušen sem nad njegovim bogatim okusom in zgodovino."

Ben je tudi amaterski kuhar in kot pravi, je bila hrana že od nekdaj njegova strast. "Odraščal sem v Sonomi v Kaliforniji, kjer imamo dostop do čudovitih domačih sestavin. In tu se vse skupaj tudi začne. S tem sem združil še nekaj potovanj in tako se je rodila moja ljubezen do kulinarike. Moje specialitete so italijanske in francoske jedi. Zelo rad pa se tudi posvetim pici, to izpopolnjujem že kakšnih 15 let."S svojo kuho pa Ben navdušuje ne le vse svoje oboževalke, ampak tudi svojo dveletno nečakinjo Josephine, ki mu v kuhinji zelo rada pomaga."Najbolj je navdušena, ko sama delava začimbe ali ko ustvarjava kakšno omako. Obožujem njene male navdušene vzklike, ko odpreva nov paket začimb. Vsakič znova mi stopi srce."

Ben dekletom svetuje, naj se sprostijo in naj bodo takšna, kot so.

Kaj svetuje Slovenkam, ki se bodo borile za srce našega sanjskega moškega? "Pokličite me? Ne, saj se hecam," je v smehu odgovoril Ben na vprašanje, kaj svetuje vsem damam, ki se bodo borile za srce našega sanjskega moškega, potem pa povedal, "sam sem ta šov snemal pred devetimi leti in se ga še zelo jasno spomnim. To je bila ena težjih preizkušenj v mojem življenju, saj sem bil nenehno v pogonu. V vsej norosti snemanja in utrujenosti se trudiš, da bi izpadel čim bolj elegantno, da bi bil do deklet pravi gentleman in da bi bil prijazen. Dekletom pa predvsem svetujem, naj bodo, kar so, naj se ne prepuščajo alkoholu med snemanjem, naj bodo prijazna do drugih deklet in naj se sprostijo."