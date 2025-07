Ameriški vplivnež IShowSpeed po obisku Hrvaške prihaja v Slovenijo

Ameriški youtuber z več kot 40 milijoni sledilcev, Darren Jason Watkins Jr. , bolj znan kot IShowSpeed , je bil danes del menjave straže v Splitu, poroča hrvaški Net.hr , vse skupaj pa je v živo prenašal na svojem kanalu in na družbenih omrežjih požel neverjetno pozornost. Najprej se je sprehodil po mestu, kjer je srečal več oboževalcev, s katerimi se je fotografiral, in od nekaterih poskušal izvedeti, kje bi lahko pojedel sladoled. Začetek svoje velike turneje je napovedal na svojih družbenih omrežjih, poleg Hrvaške pa bo obiskal še Slovenijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Grčijo, Turčijo, Španijo, Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovaško, Francijo in nekaj drugih držav.

Oblečen v oklep se je nato pojavil med množico med menjavo Dioklecijanove straže na Peristilu. Posnel je vse od prihoda, priprave in oblačenja oklepa do odhoda med ljudi. Ko so mu pokazali, kaj mora za to obleči, vključno z oblačili, oklepom in čelado, je zmedeno vprašal: "Kaj za vraga?" in nato vprašal, ali se bo boril z gladiatorji.

Preden se je pojavil pred množico, je v roke dobil meč in se srečal z mladeničem, preoblečenim v nekdanjega rimskega cesarja Dioklecijana.

Da bi oživili zgodovino in predstavili temo antike vse poletje, se vsak dan od konca maja do konca septembra opoldne na Peristilu odvija slovesna menjava straže, ki ponuja zanimivo doživetje za vse obiskovalce. Cesar in cesarica vsak dan zbereta goste na Cesarskem trgu, spremlja pa ju rimska pretorijanska garda.