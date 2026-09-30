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Tuja scena

Ameriški zvezdnik bi z umetno inteligenco najprej zamenjal direktorje

New York, 30. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Bill Burr

Komik Bill Burr ima nekoliko drugačno zamisel o tem, koga bi morala pri delu nadomestiti umetna inteligenca. Raje kot nad delavce bi jo poslal v direktorske pisarne. Če podjetja z umetno inteligenco res želijo prihraniti denar, bi po njegovem mnenju z zamenjavo enega dobro plačanega direktorja lahko prihranila precej več.

Ameriški komik in igralec Bill Burr je o umetni inteligenci spregovoril v obsežnem intervjuju za revijo Rolling Stone. Burr je prepričan, da se trenutna razprava o UI preveč osredotoča na možnost nadomeščanja običajnih zaposlenih. "Vsa ta umetna inteligenca je namenjena nadomeščanju delovnih ljudi. Zakaj ne bi ustvarili AI-direktorja, ki bi bil empatičen, ki bi mu bilo mar za srednji razred in prihodnost planeta," se je vprašal 58-letni zvezdnik.

Bill Burr
Bill Burr
FOTO: Profimedia

»Z zamenjavo enega bi prihranili precej več«

Burr je svojo idejo podkrepil s preprosto računico. "Oni zaslužijo veliko več. Če primerjaš plačo tega človeka z vsem delom, bi z zamenjavo enega prihranil precej več denarja," je dejal. "Morda si direktorji želijo umetno inteligenco, ker nočejo nikogar plačevati," je nadaljeval komik. Po njegovem mnenju zaposleni ob političnih in drugih delitvah prepogosto pozabljajo, da imajo glede vprašanj dela precej skupnih interesov.

Bill Burr med monologom v kultni ameriški oddaji SNL
Bill Burr med monologom v kultni ameriški oddaji SNL
FOTO: Profimedia

Gre za značilen komentar 58-letnega komika, ki je kariero zgradil prav na neposrednem in pogosto provokativnem komentiranju družbe. Zvezdnik pa v istem intervjuju priznava, da se želi od podobe večnega jeznega komika, ki ga spremlja večino kariere, nekoliko oddaljiti. Kot pravi, se je v zadnjih letih veliko ukvarjal s sabo in svojim načinom izražanja ter bi danes raje iskal skupne točke med ljudmi.

Razlagalnik

Bill Burr je priznan ameriški stand-up komik, igralec in podcaster, ki je v svetu zabave znan predvsem po svojem neposrednem, ciničnem in pogosto provokativnem slogu opazovalne komedije. Njegovi nastopi pogosto vključujejo ostre kritike družbenih norm, medčloveških odnosov in politike, pri čemer pogosto uporablja svojo prepoznavno podobo 'jeznega človeka', ki glasno izraža frustracije nad vsakdanjim življenjem.

Rolling Stone je vplivna ameriška mesečna revija, ustanovljena leta 1967, ki se osredotoča na glasbo, politiko in popularno kulturo. Skozi desetletja je postala znana po svojem poglobljenem novinarstvu, odmevnih intervjujih z glasbenimi in filmskimi zvezdniki ter vplivnih glasbenih kritikah in lestvicah, s čimer je pomembno sooblikovala sodobno kulturno krajino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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