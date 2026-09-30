Ameriški zvezdnik bi z umetno inteligenco najprej zamenjal direktorje

Ameriški komik in igralec Bill Burr je o umetni inteligenci spregovoril v obsežnem intervjuju za revijo Rolling Stone. Burr je prepričan, da se trenutna razprava o UI preveč osredotoča na možnost nadomeščanja običajnih zaposlenih. "Vsa ta umetna inteligenca je namenjena nadomeščanju delovnih ljudi. Zakaj ne bi ustvarili AI-direktorja, ki bi bil empatičen, ki bi mu bilo mar za srednji razred in prihodnost planeta," se je vprašal 58-letni zvezdnik.

Bill Burr FOTO: Profimedia

»Z zamenjavo enega bi prihranili precej več«

Burr je svojo idejo podkrepil s preprosto računico. "Oni zaslužijo veliko več. Če primerjaš plačo tega človeka z vsem delom, bi z zamenjavo enega prihranil precej več denarja," je dejal. "Morda si direktorji želijo umetno inteligenco, ker nočejo nikogar plačevati," je nadaljeval komik. Po njegovem mnenju zaposleni ob političnih in drugih delitvah prepogosto pozabljajo, da imajo glede vprašanj dela precej skupnih interesov.

Bill Burr med monologom v kultni ameriški oddaji SNL FOTO: Profimedia

Gre za značilen komentar 58-letnega komika, ki je kariero zgradil prav na neposrednem in pogosto provokativnem komentiranju družbe. Zvezdnik pa v istem intervjuju priznava, da se želi od podobe večnega jeznega komika, ki ga spremlja večino kariere, nekoliko oddaljiti. Kot pravi, se je v zadnjih letih veliko ukvarjal s sabo in svojim načinom izražanja ter bi danes raje iskal skupne točke med ljudmi.