Poziv ameriških zvezdnikov: Preštejte vse glasovnice

"Naša demokracija in svoboda sta vredni, da se na njiju počaka. Prešteti moramo vsak glas," je na Twitterju zapisala pevka Demi Lovato. Z njo pa se strinjajo številni zvezdniki, ki so z objavami obsodili besede Donalda Trumpa, ki je pozval k zaustavitvi štetja glasov in se predčasno razglasil za zmagovalca predsedniških volitev v Združenih državah Amerike.

Mnogo ameriških zvezdnikov se je v času volitev poslužilo družbenih omrežij, da izrazijo svoje mnenje, glede trenutnega dogajanja in štetja oddanih glasov. Poudarjajo namreč, kako pomembno je, da se prešteje vsaka glasovnica, ki je bila na predsedniških volitvah oddana pravočasno. ''Šteje vsak glas'', so zapisali v številnih objavah na družbenih omrežjih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka Demi Lovato je na Twitterju zelo aktivna, svoje oboževalce je pred volitvami pozivala k udeležbi na volitvah, sedaj pa sporoča, da zahteva štetje vseh oddanih glasov, čeprav je aktualni predsednik Trump pozval k nasprotnemu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi Justin Timberlake je prosil za nekaj potrpežljivosti. "Več glasovnic po pošti pomeni več časa za štetje - ker vsaka obravnava teh glasovnic traja dlje. Bodimo potrpežljivi, vsak glas je treba prešteti,"je objavil na Twitterju. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lady Gaga je poudarila, da šteje vsak glas. Obenem pa se je zahvalila vsem, ki pomagajo pri štetju glasovnic. Pevka Rihanna pa je na Instagramu z zanimivimi objavami s črnimi kvadratki zagotovila, da bo počakala, da bodo prešteti vsi glasovi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zvezdniki so se s tem odzvali na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki poziva k zaustavitvi štetja glasov, potem ko se je sam razglasil za zmagovalca, čeprav je po treh dneh še vedno nejasno, kdo bo naslednja štiri leta preživel v Beli hiši. icon-expand Koronavirus pasica november