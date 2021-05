Amy Adams in njen mož delila redke fotografije svoje hčerke

Ponosna starša Amy Adams in Darren Le Gallo

"Ti si tako fantastičen človek. Tako zelo sem ponosen nate. Tvoja duša. Tvoje srce. Tvoja ustvarjalnost. Obožujem te," ni skoparil s presežniki, ko je opisoval svojo hčerko. Med drugim je razkril, da je bila slavljenkina rojstnodnevna želja, da jo odpelje v muzej, ki se je na Irskem znova odprl, to željo pa ji je tudi izpolnil.

Darren Le Gallo je na svoj profil na Instagramu objavil tri fotografije svoje slavljenke Aviane , ki je dopolnila 11 let. "Vse najboljše Aviana! Ne morem verjeti , da je moja deklica danes stara 11 let!" je svoj zapis začel ponosni očka, nato pa nadaljeval:

''Vse najboljše za 11. rojstni dan, Aviana. Neprestano me presenečaš s svojim humorjem, inteligenco in dušo. Ta dan je resnično praznovanje. Rada te imam," se je 46-letna igralka Amy Adams z besedami poklonila svoji hčerki.

Poleg fotografije Aviane, ki uživa v umetniški galeriji, je Darren delil še njen portret in od daleč posneto fotografijo, na kateri se sprehaja po plaži.

Amy in Darren Le Gallo sta hčerko dobila 15. maja 2010. Zaljubljenca sta si poročne zaobljube izmenjala na majhni intimni slovesnosti v prijateljevi hiši zunaj kraja Santa Barbara v Kaliforniji, in sicer 2. maja 2015, potem ko sta bila v razmerju skoraj 15 let.

Kmalu po rojstvu hčere je Amy razložila pomen imena Aviana in razkrila, da gre za poklon njenemu rojstnemu kraju Aviano v Italiji.

"Izbrala sva tudi cel kup drugih imen in se ves čas vrtela okrog imena Aviana, vendar sem bila bolj za tradicionalna imena in mislila sem, da bova šla bolj v tej smeri,"je dejala med obiskom oddajeRachael Rayleta 2010. "Ko pa se je rodila, smo jo kar naprej klicali: Avi, Avi, Avi."