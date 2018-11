Amy Schumer hospitalizirana v drugem trimesečju nosečnosti

37-letna komedijantka Amy Schumer je na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji in pod fotografijo zapisala: ''Teksas, zelo mi je žal ... Tako sem se veselila vseh prihajajočih šovov, ki jih bom morala zaradi bolezni prestaviti. Trenutno sem hospitalizirana. Z mano je vse v redu. Tudi otrok je dobro, ampak moram povedati, da tisti, ki so dejali, da je drugo trimesečje nosečnosti lažje, niso povedali popolnoma resnične zgodbe. Zdaj se počutim slabše, kot sem se na začetku nosečnosti. Imam hiperemezo, ki je čedalje hujša. Srečna sem, ker sem noseča, ampak to je veliko sr**je! Veliko ljubezni in hvaležnosti posvečam vsem zdravnikom in medicinskim sestram, ki tako dobro skrbijo zame. So vražje 'kulski'. In Teksas, še enkrat ... Zelo, zelo, zelo mi je žal in z vami bom takoj, ko se pozdravim!'' Komedijantka se je z zapisom opravičila vsem svojim oboževalcem, ki so težko pričakovali njene 'stand-up' nastope v Teksasu. Kot je zapisala Schumerjeva, je trenutno hospitalizirana zaradi hiperemeze, bolezenskega stanja, ki se lahko pojavi v času nosečnosti. Zanj so značilni močna vrtoglavica, slabost, bruhanje, suha usta in tudi dehidracija. Zaradi slabega počutja je bila primorana prestaviti svoje nastope, novega datuma pa zaenkrat še ni razkrila.

Komedijantka je pretekli mesec obelodanilaveselo novico, da s soprogom Chrisom Fischerjem, s katerim se je poročila februarja letos, pričakujeta svojega prvega otroka. To je storila na edinstven in komičen način, saj je poleg novice o nosečnosti objavila fotografijo, ki jo je nekoliko predelala. Uporabila je telesi princa Harryja in vojvodinje Meghan Markle, ki bosta ravno tako zibala v prihodnjem letu, na njuni telesi pa nalepila fotografiji svojega in moževega obraza. Pod fotografijo je zapisala: ''S Chrisom sva presrečna in skoraj stoodstotno prepričana, da je on oče. Veselim se 'tekmovanja' z Meghan Markle.''