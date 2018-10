Amy Schumer je noseča

Zvezdnica je novico delila v svojem slogu. Svoj in možev obraz je prilepila na telo princa Harryja in Meghan Markle. Pošalila se je še, da sta z možem vzhičena in skoraj povsem gotova, da je on oče. "Veselim se, da bom na vsakem koraku tekmovala z Meghan," je še dodala.