Amy Schumer na Instagramu objavila svojo pravo telefonsko številko

38-letna komedijantka in igralka Amy Schumer je dodobra presenetila svoje oboževalce, saj je na svojem uradnem Instagram profilu objavila svojo pravo telefonsko številko in jih pozvala, naj jo pokličejo, če jim bo dolgčas.''Moja telefonska številka se nahaja v mojem opisu in ja, prava je. Trudim se odgovoriti na čimveč sporočil. To rada počnem, zabavno je.''

Novinarji Daily Maila so preverili, ali je številka res prava in ko so nanjo poslali sporočilo, so prejeli odgovor: ''Hej, tukaj Amy! Hvala, ker ste me kontaktirali. Prosim, kliknite link in tako boste dodani v moj imenik. Potrudila se bom, da vam čimprej odgovorim in vam občasno sporočim, kaj počnem.''