Tuja scena

Zvezdnica odločno nad kritike in medije: Moj Instagram ni moja identiteta

Los Angeles, 13. 11. 2025

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
5

"Hej, mediji, nisem izbrisala fotografij, ker bi prikazovale stanje, preden sem shujšala. To je zgodba, ki ste jo vi ustvarili," je na Instagramu zapisala Amy Schumer in utišala govorice, da je izbrisala vse stare fotografije, ker si na njih z več kilogrami ne bi bila všeč. S svojim zapisom je poudarila, da je "medijska podoba zgolj medijska podoba in ne moje življenje."

Spletni uporabniki so opazili, da je priljubljena ameriška igralka in komičarka Amy Schumer s svojega Instagram profila izbrisala vse fotografije. Pustila je zgolj eno – sebe v kratki, rdeči obleki in vitke postave. Nanjo se je nato nemudno usul plaz kritik in strupenih komentarjev, ki so 44-letno zvezdnico obtožili, da je svoje stare fotografije izbrisala, ker si na njih z viškom kilogramov ni všeč.

Amy Schumer.
Amy Schumer. FOTO: Instagram

Amy se je zdaj na govorice odzvala neposredno z objavo na svojem Instagramu: "Hej, mediji, nisem izbrisala svojih starih fotografij, ker bi prikazovale stanje, preden sem shujšala. To je zgodba, ki ste jo vi ustvarili," je zapisala komičarka. V malce daljšem zapisu je razkrila, da se počuti bolje, da je zdaj zdrava in nima več Cushingovega sindroma, zaradi česar se je njen obraz vrnil v normalno stanje. "Nisem se namenoma podala po poti hujšanja zaradi videza, ampak zaradi zdravja. Moja endometrioza je boljše, hrbet se celi in končno ne trpim več bolečin," je razkrila Amy, ki je želela s svojim odgovorom poudariti tudi izredno pomembno dejstvo.

Preberi še Amy Schumer presenetila s preobrazbo

"Moj Instagram ni moja identiteta in vaš tudi ne. Je zgolj tisto, kar želim, da vidi svet. In jaz se počutim odlično, močno ter lepo," je izpostavila zvezdnica: "Ponosna sem na to, kako sem bila vedno videti. Želim vam moč in ljubezen do sebe, na kateri koli poti ste, dokler je le prijazna in spoštljiva do vseh ljudi. Ne glede na njihovo težo, raso ali veroizpoved, mir!"

Takoj za to objavo, je zvezdnica s svojimi sledilci delila fotografijo po porodu iz leta 2019, s čimer je pokazala, da nima težav s samopodobo ali realnim stanjem svojega telesa. "Prepričana sem, da bo moja teža vedno nihala. Sem ženska v perimenopavzi, ki jemlje hormonsko nadomestno zdravilo."

POP IN
