Svetli način
Tuja scena

Amy Schumer o izgubi teže: Shujšala sem zaradi bolezni, ne videza

Los Angeles, 03. 12. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 2 urama

Igralka Amy Schumer je vzbudila veliko pozornosti z objavo fotografij, na katerih je pokazala vitko postavo. Ker so se kmalu za tem pojavile govorice, da so razlog za spremembo videza zakonske težave, pa je zvezdnica filmov Razuzdanka, Blondinki v džungli in Počutim se lepo pojasnila, da je težo izgubila zaradi zdravja in ne nečimrnosti.

Igralka Amy Schumer je v objavi na družbenem omrežju naslovila komentarje, v katerih je deležna kritike in govoric v povezavi z izgubo telesne teže. Kot je dejala, je za 22 kilogramov shujšala iz zdravstvenih razlogov in ne zaradi bolj privlačnega videza. Dodala je, da zaradi nižje telesne teže ne čuti več toliko bolečin, ki so povezane z diagnozo Cushingovega sindroma.

Amy Schumer pravi, da je 22 kilogramov izgubila zaradi bolezni.
Amy Schumer pravi, da je 22 kilogramov izgubila zaradi bolezni. FOTO: Profimedia

Video, ki ga je posnel njen 6-letni sin Gene, se začne s prikazom 44-letnice, ki leži v postelji, nato pa pokaže družinsko hišo. Medtem ko se sprehaja po različnih sobah, se izpisuje tekst, v katerem igralka pojasni, zakaj je izgubila 22 kilogramov in dodala, da ne uporablja polnil ali botoksa.

"Nisem shujšala, ker bi želela biti bolj privlačna, kar je zabavno in začasno, temveč zato, da bi preživela. Imela sem bolezen, zaradi katere je bil moj obraz zabuhel in bi me lahko ubila, a so jo zaradi družbenih omrežij pravočasno prepoznali in sem ozdravela," je zapisala in se navezala na diagnozo, pri kateri telo kopiči kortizol in kopiči telesno težo, posledica pa so strije in visok krvni tlak.

"Opravičujem se zaradi vaših občutkov, ki jih imate zaradi moje izgube odvečne teže," je zapisala in opomnila, da je v minulih letih res prestala lepotne posege in se opravičila tistim, ki jih je s tem razočarala. Dodala je, da zdaj ne čuti več bolečin, ki so bile posledica bolezni, in se končno lahko igra s sinom.

Navezala se je tudi na simptome, ki jih čuti pred menopavzo, omenila pa je tudi težave zaradi endometrioze, o katerih je spregovorila že februarja 2024. Dotaknila se je tudi govoric, da se z možem ločujeta. "To, kar se dogaja z nama s Chrisom, nima nobene povezave z mojo izgubo teže ali avtizmom. Držite pesti, da bova vse prebrodila, saj je najboljši," je še zapisala.

amy schumer izguba teže diagnoza bolezen igralka ločitev mož
