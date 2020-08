Amy Schumer o umetni oploditvi: Ostajam pri enem otroku

Amy Schumer je priznala, da je njen 15-mesečni sin Genenajboljša stvar, ki se ji je zgodila: "Življenje je toliko lepše zaradi njega!"Povedala je, da ima glede prihodnosti jasno začrtane cilje in realistični pogled na svet. S soprogom Chrisom Fischerjem sta si nadvse želela, da njun Gene ne bi ostal edinec. Vendar je ugotovila, da je pot do ponovne zanositve enostavno pretežka: "Prestala sem postopek zunajtelesne oploditve, kar zelo težko prenašam. Ne vem, če bi zmogla čez to še enkrat. Zato sem se zavestno odločila, da žal nikoli več ne bom noseča."39-letnica je svojo pot do materinstva z gledalci v dokumentarni seriji Expecting Amy delila že, ko se je trudila zanositi prvič.