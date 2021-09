Amy Schumer odstranili maternico in slepič

Igralka Amy Schumer je s svojimi sledilci delila, da so ji zdravniki zaradi endometrioze odstranili maternico in slepič. Po uspešnem posegu se je iz bolniške sobe z moževo pomočjo oglasila po videoposnetku in razkrila, da so zdravniki v njeni maternici odkrili veliko krvi in da se kljub bolečinam po posegu počuti veliko bolje. Schumerjeva je o bolezni nedavno sicer že spregovorila, ko je v pogovorni oddaji razkrila, da zaradi nje ne bo več mogla zanositi.

Zabavna Amy Schumer, ki na Instagramu s svojimi sledilci rada deli utrinke iz svojega življenja, je tokrat presenetila z iskreno objavo o svojem zdravju. 40-letna mama Gena Davida Fischerja je namreč zaradi hujše oblike endometrioze morala pod kirurški nož, da so ji odstranili maternico in slepič. "V maternici je bilo veliko, veliko krvi. Zdravnik je odstranil kar trideset endometrioznih točk, odstranil pa je tudi slepič, saj je tudi njega napadla endometrioza," je razkrila komedijantka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Video, ki ga je posnela s pomočjo moža Chrisa Fischerja, je hitro dosegel oboževalce in prijatelje. Ti so igralki zaželeli hitro okrevanje, zvezdnica Debra Messing pa se je začudila nad tem, koliko endometrioznih točk je našel zdravnik. Endometrioza je kronična bolezen ženskih rodil, ki povzroča zarastline, izrastke, lezije, ciste in lokalna vnetja z močnimi bolečinami. Da je ta zelo pogosta, je pod videoposnetek zapisala pisateljica Padma Lakshmi, ki se je igralki zahvalila za deljeno zgodbo in dodala: "S to boleznijo se po svetu spopada več kot 200 milijonov žensk." PREBERI ŠE Amy Schumer o umetni oploditvi: Ostajam pri enem otroku Schumerjeva je o bolezni nedavno sicer že spregovorila, ko je v pogovorni oddaji razkrila, da ji ta otežuje proces zanositve. "Poskusila sem z zunajtelesno oploditvijo in bilo je zelo težko. Mislim, da ne bom tega poskusila nikoli več," je takrat dejala Schumerjeva, ki ima z možem dveletnega sina. "Spoznala sem, da sama ne morem več zanositi. Z možem sva razmišljala o nadomestni materi, a mislim, da bova za zdaj počakala."