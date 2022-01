Amy Schumer po operaciji izgubila kilograme

"Počutim se dobro. Končno," je svoj zapis začela igralka, ki je lani zaradi hujše oblike endometrioze morala pod kirurški nož, da so ji odstranili maternico in slepič. Endometrioza je kronična bolezen ženskih rodil, ki povzroča zarastline, izrastke, lezije, ciste in lokalna vnetja z močnimi bolečinami. Ob tem se je zahvalila zdravnikoma, ginekologu dr. Seckin in dr. Goldstein ter plastičnemu kirurgu Jordanu S. Ternerju, ki ji je opravil liposukcijo.

Svojo objavo je pospremila tudi z novo fotografijo, na kateri na plaži pozira v enodelnih kopalkah. Kot je razkrila v Instagramovi zgodbi je po operaciji endometrioze tudi močno shujšala, številka na tehtnici ji po novem kaže 77 kilogramov.