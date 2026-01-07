Amy Schumer po sedmih letih tudi uradno zahteva ločitev od moža

Amy Schumer in Chris Fischer se po sedmih letih zakona ločujeta. Za razvezo je na sodišču v New Yorku zaprosila zvezdnica filma Razuzdanka , ki je decembra na družbenem omrežju sporočila, da sta se s kuharskim mojstrom razšla. Nekdanji par ima skupaj šestletnega sina.

Da v njunem zakonu ni vse tako, kot bi moralo biti, se je v javnosti začelo šepetati, ko je Fischer ženi leta 2021 za 40. rojstni dan podaril torto, na kateri je bil zapis Zapuščam te in to je edini način, ki sem se ga spomnil, kako ti povedati'. Mnogi še danes ugibajo, ali je šlo za šalo ali je mislil resno.

Govorice o njunem razhodu so se nato znova pojavile, ko je igralka poletne počitnice leta 2023 preživela v Evropi z Jerryjem Seinfeldom in njegovo ženo. Javno jih je naslovila pred tedni na družbenem omrežju, ko je spregovorila o svoji drastični spremembi videza in vitki postavi, ko je priznala, da se z možem spopadata s krizo v zakonu, a ga skušata rešiti.