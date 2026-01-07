Amy Schumer po sedmih letih tudi uradno zahteva ločitev od moža

Amy Schumer in Chris Fischer se po sedmih letih zakona ločujeta. Za razvezo je na sodišču v New Yorku zaprosila zvezdnica filma Razuzdanka, ki je decembra na družbenem omrežju sporočila, da sta se s kuharskim mojstrom razšla. Nekdanji par ima skupaj šestletnega sina.
Da v njunem zakonu ni vse tako, kot bi moralo biti, se je v javnosti začelo šepetati, ko je Fischer ženi leta 2021 za 40. rojstni dan podaril torto, na kateri je bil zapis Zapuščam te in to je edini način, ki sem se ga spomnil, kako ti povedati'. Mnogi še danes ugibajo, ali je šlo za šalo ali je mislil resno.
Govorice o njunem razhodu so se nato znova pojavile, ko je igralka poletne počitnice leta 2023 preživela v Evropi z Jerryjem Seinfeldom in njegovo ženo. Javno jih je naslovila pred tedni na družbenem omrežju, ko je spregovorila o svoji drastični spremembi videza in vitki postavi, ko je priznala, da se z možem spopadata s krizo v zakonu, a ga skušata rešiti.
To jima očitno ni uspelo, saj je zvezdnica sredi decembra sporočila: "Bla, bla, bla, s Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon. Zelo se imava rada in še naprej se bova osredotočala na vzgojo najinega sina. Cenila bi, če bi v tem obdobju spoštovali najino zasebnost." Kljub temu, da je tudi uradno zaprosila za razvezo, pa skoraj nekdanja zakonca še vedno živita pod isto streho.
"Pričakuje, da bosta sina v veliki meri še vedno skupaj vzgajala in bo Chris Genea videl vsaj toliko časa kot prej, če ne celo več. Zaradi otroka še vedno živita v isti hiši," je za Page Six povedal vir blizu nekdanjega para. Ta je dodal, da si igralka želi, da sta glede sinove vzgoje enotna. "Amy si želi, da je Chris blizu sinu. Če bo v prihodnosti ponovno sprejela sodelovanje na turneji s svojo komedijo, si želi, da bi v tistem času Chris skrbel za Genea in v idealnih okoliščinah celo potoval z njo. Ne želi pa si več romantične zveze z njim," je še razkril vir.
