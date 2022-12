Amy Schumer po težkem boju z endometriozo: Sem nova oseba

Igralka Amy Schumer je v javnosti že spregovorila o svojem težkem boju z endometriozo, kronično boleznijo v plodnem obdobju, ki povzroča bolečine v spodnjem delu trebuha, boleče menstruacije, v najtežji obliki pa lahko povzroči celo neplodnost. 41-letnica se je zato septembra 2021 preventivno odločila za hisektomijo in odstranitev slepiča.

Amy Schumer, ki je naslednja v vrsti zvezdnikov, ki je sodelovala v dokumentarni seriji dr. Davida Agusa, je spregovorila o svojem boju z endometriozo. 41-letnica se že dlje časa bori s to kronično boleznijo, ki prizadene ženske, sama pa je zdravljenje označila za osamljeno bitko, saj so simptomi bolezni skupni veliko ženskam, zato mnogo ljudi ne razume, kaj v resnici prestajajo ženske z diagnozo endometrioze.

"Ko nekomu poveš, da imaš močne krče, je njihov odgovor pogosto ta, da to preživlja veliko žensk in to ni nič nenavadnega. Bolečine, ki sem jih prestajala celo življenje, ne samo v času mesečnega perila, so bile pogosto zelo hude. Tudi med ovulacijo. Če sem imela srečo, sem imela en dober teden na mesec, ko nisem imela tistih bolečin. Res je bilo težko," je o svojih bolečinah pripovedovala dr. Davidu Agusu.

Po zdravljenju je takoj začutila razliko, je povedala. "Počutila sem se kot nova oseba. Bilo je neverjetno. Počutim se, kot da je nekdo dvignil tančico, ki me je prekrivala in sem sedaj druga oseba ter popolnoma nova mama," je še povedala zvezdnica, ki je razkrila, da so vse brazgotine, ki so ji ostale po posegih, vredne tega, da je premagala bolečino. "Mislim, da so brazgotine super," je še dodala.

