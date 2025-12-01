Svetli način
Tuja scena

Amy Schumer ponosno razkazuje svojo vitko postavo

Los Angeles, 01. 12. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
5

Komičarka Amy Schumer nadaljuje z objavljanjem fotografij, na katerih ponosno razkazuje svojo vitko postavo, medtem ko so govorice o ločitvi od moža Chrisa Fischerja vse bolj glasne. Igralki se je med poziranjem pred fotografskim objektivom pridružil tudi šestletni sin Gene.

Amy Schumer še naprej ponosno razkazuje svojo izjemno vitko postavo. Komičarka je na družbeno omrežje objavila več fotografij, na katerih pozira v rumeni obleki, na posnetkih pa se pojavi tudi njen šestletni sin Gene. "Poskušam iti na zabavo, ampak nekdo noče spati," se je pošalila 44-letnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica na svojih zadnjih fotografijah ni nosila poročnega prstana, kar je še dodatno podžgalo govorice, da se z možem, kuharjem Chrisom Fischerjem, ločujeta. Vir blizu para je v začetku tega meseca za People povedal, da sta zakonca, ki sta se poročila februarja 2018, predana razmerju. "Zasebno rešujeta običajne težave, ki jih imajo pari v dolgotrajnih zakonih," je dodal vir.

Pred tem pa je sicer tesni prijatelj igralke za Daily Mail zatrdil, da se zakonca ločujeta. "Amy se stoodstotno ločuje. Shujšala je, prebolela je," je vir blizu Schumerjeve povedal za medije, misleč na njeno nedavno izgubo teže. "Izbrisala je Chrisa z Instagrama, nato pa še vse ostalo," je poudaril in dodal: "Kmalu bo vložila prošnjo, ampak konec je. Končano."

Preberi še Zvezdnica odločno nad kritike in medije: Moj Instagram ni moja identiteta

V malce daljšem zapisu pa je Američanka pred kratkim naslovila svojo drastično preobrazbo in razkrila, da se zdaj počuti bolje, da je zdrava in da nima več Cushingovega sindroma, zaradi česar se je njen obraz vrnil v normalno stanje. "Nisem se namenoma podala po poti hujšanja zaradi videza, ampak zaradi zdravja. Moja endometrioza je boljša, hrbet se celi in končno ne trpim več bolečin," je tedaj med drugim dejala Amy, ki je pred meseci priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom.

Amy Schumer igralka komičarka izguba teže preobrazba
Naslednji članek

Ed Sheeran o Taylor Swift: Glede najinega odnosa nisem v nikakršnih dvomih

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KaiC
01. 12. 2025 10.53
Ko ni imela ozempica, je iskala sto in en razlog da obrazloži njeno požrešnost - pa zelo zelo pametna je bila o tem "kako se je treba sprejeti takšne kot smo". 🤣 Ozempic, še bolj kot pri hujšanju, pomaga pri enostavnem prepoznavanju hipokritičnih "zvezdnikov".
ODGOVORI
0 0
HALAcR7
01. 12. 2025 10.40
+2
En bolj antipatičnih
ODGOVORI
2 0
Morgoth
01. 12. 2025 10.39
+1
Ji ne pomaga čisto nič, glede na to, da je njen karakter totalno v spolnem organu. Vsak normalni se jo bo ognil na 100m.
ODGOVORI
1 0
Bebo2
01. 12. 2025 10.29
-1
prej je izgledala lepša
ODGOVORI
0 1
PanterSLO
01. 12. 2025 10.27
+3
Hvala ozempic, da lahko tudi leni hujšajo.
ODGOVORI
3 0
