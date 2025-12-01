Amy Schumer ponosno razkazuje svojo vitko postavo

Amy Schumer še naprej ponosno razkazuje svojo izjemno vitko postavo. Komičarka je na družbeno omrežje objavila več fotografij, na katerih pozira v rumeni obleki, na posnetkih pa se pojavi tudi njen šestletni sin Gene. "Poskušam iti na zabavo, ampak nekdo noče spati," se je pošalila 44-letnica.
Zvezdnica na svojih zadnjih fotografijah ni nosila poročnega prstana, kar je še dodatno podžgalo govorice, da se z možem, kuharjem Chrisom Fischerjem, ločujeta. Vir blizu para je v začetku tega meseca za People povedal, da sta zakonca, ki sta se poročila februarja 2018, predana razmerju. "Zasebno rešujeta običajne težave, ki jih imajo pari v dolgotrajnih zakonih," je dodal vir.
Pred tem pa je sicer tesni prijatelj igralke za Daily Mail zatrdil, da se zakonca ločujeta. "Amy se stoodstotno ločuje. Shujšala je, prebolela je," je vir blizu Schumerjeve povedal za medije, misleč na njeno nedavno izgubo teže. "Izbrisala je Chrisa z Instagrama, nato pa še vse ostalo," je poudaril in dodal: "Kmalu bo vložila prošnjo, ampak konec je. Končano."
V malce daljšem zapisu pa je Američanka pred kratkim naslovila svojo drastično preobrazbo in razkrila, da se zdaj počuti bolje, da je zdrava in da nima več Cushingovega sindroma, zaradi česar se je njen obraz vrnil v normalno stanje. "Nisem se namenoma podala po poti hujšanja zaradi videza, ampak zaradi zdravja. Moja endometrioza je boljša, hrbet se celi in končno ne trpim več bolečin," je tedaj med drugim dejala Amy, ki je pred meseci priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.