Amy Schumer ponosno razkazuje svojo vitko postavo

Amy Schumer še naprej ponosno razkazuje svojo izjemno vitko postavo. Komičarka je na družbeno omrežje objavila več fotografij, na katerih pozira v rumeni obleki, na posnetkih pa se pojavi tudi njen šestletni sin Gene . "Poskušam iti na zabavo, ampak nekdo noče spati," se je pošalila 44-letnica.

Zvezdnica na svojih zadnjih fotografijah ni nosila poročnega prstana, kar je še dodatno podžgalo govorice, da se z možem, kuharjem Chrisom Fischerjem, ločujeta. Vir blizu para je v začetku tega meseca za People povedal, da sta zakonca, ki sta se poročila februarja 2018, predana razmerju. "Zasebno rešujeta običajne težave, ki jih imajo pari v dolgotrajnih zakonih," je dodal vir.

Pred tem pa je sicer tesni prijatelj igralke za Daily Mail zatrdil, da se zakonca ločujeta. "Amy se stoodstotno ločuje. Shujšala je, prebolela je," je vir blizu Schumerjeve povedal za medije, misleč na njeno nedavno izgubo teže. "Izbrisala je Chrisa z Instagrama, nato pa še vse ostalo," je poudaril in dodal: "Kmalu bo vložila prošnjo, ampak konec je. Končano."