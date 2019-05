Amy Schumer povila svojega 'kraljevskega' prvorojenca

Na svojem Instagramu se je na račun svoje dolge nosečnosti tudi pošalila: "Oh ja, se še komu zdi, da sem bila noseča zelo dolgo? Moralo vam je že iti na živce, da sem še vedno noseča. Predstavljajte si, kako se počutim jaz!!!!" Amy se je med nosečnostjo spopadala s hudo jutranjo slabostjo in bruhanjem. Zaradi svoje bolezni je morala novembra odpovedati predstavo v Teksasu. Kljub temu sta Schumerjeva in novorojenec po porodu dobrega zdravja.