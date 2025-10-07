Svetli način
Amy Schumer presenetila s preobrazbo

Los Angeles, 07. 10. 2025 06.00

E.K.
Komičarka Amy Schumer je navdušila svoje sledilce s fotografijo, na kateri v kratki črni obleki ponosno razkazuje svojo vitko postavo. Njen novi videz so pohvalili številni oboževalci, ki menijo, da je videti odlično. 44-letnica je pred časom priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom.

Amy Schumer je svoje oboževalce presenetila s preobrazbo. Komičarka je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri v kratki črni obleki pozira s svojima prijateljicama in ponosno razkazuje svojo vitko postavo.

44-letnica je pred meseci priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom. V videoposnetku, ki ga je marca objavila na Instagramu, je poudarila, da zdravilo ne krije zavarovanje, razen če ima bolnik sladkorno bolezen ali hudo debelost. "Z njim imam res dobre izkušnje," je povedala igralka in dejala, da je želela biti o situaciji s svojimi sledilci iskrena.

Mati majhnega sinčka, ki se je skozi leta spopadala s številnimi zdravstvenimi težavami, je to poletje prestala tudi operacijo hrbtenice. "Odkar sem se poškodovala pri deskanju, me L5 ubija. Danes sem imela laminektomijo! Čaka me kratko okrevanje in ko se bom počutila bolje, si bom kupila modrček!"

