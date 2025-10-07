Amy Schumer presenetila s preobrazbo

Amy Schumer je svoje oboževalce presenetila s preobrazbo. Komičarka je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri v kratki črni obleki pozira s svojima prijateljicama in ponosno razkazuje svojo vitko postavo.
44-letnica je pred meseci priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom. V videoposnetku, ki ga je marca objavila na Instagramu, je poudarila, da zdravilo ne krije zavarovanje, razen če ima bolnik sladkorno bolezen ali hudo debelost. "Z njim imam res dobre izkušnje," je povedala igralka in dejala, da je želela biti o situaciji s svojimi sledilci iskrena.
Mati majhnega sinčka, ki se je skozi leta spopadala s številnimi zdravstvenimi težavami, je to poletje prestala tudi operacijo hrbtenice. "Odkar sem se poškodovala pri deskanju, me L5 ubija. Danes sem imela laminektomijo! Čaka me kratko okrevanje in ko se bom počutila bolje, si bom kupila modrček!"
