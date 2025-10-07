Amy Schumer presenetila s preobrazbo

Komičarka Amy Schumer je navdušila svoje sledilce s fotografijo, na kateri v kratki črni obleki ponosno razkazuje svojo vitko postavo. Njen novi videz so pohvalili številni oboževalci, ki menijo, da je videti odlično. 44-letnica je pred časom priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom.

Amy Schumer je svoje oboževalce presenetila s preobrazbo. Komičarka je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri v kratki črni obleki pozira s svojima prijateljicama in ponosno razkazuje svojo vitko postavo.

44-letnica je pred meseci priznala, da za pomoč pri hujšanju jemlje zdravilo, ki je v osnovi namenjeno diabetikom. V videoposnetku, ki ga je marca objavila na Instagramu, je poudarila, da zdravilo ne krije zavarovanje, razen če ima bolnik sladkorno bolezen ali hudo debelost. "Z njim imam res dobre izkušnje," je povedala igralka in dejala, da je želela biti o situaciji s svojimi sledilci iskrena.

