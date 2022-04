Amy Schumer razkrila, da je po oskarjih postala žrtev groženj s smrtjo

Igralka in komičarka Amy Schumer je razkrila, da je po oskarjih prejela več groženj s smrtjo, ker je bila njena šala o Kirsten Dunst neprimerna. Zvezdnica je bila ena izmed treh voditeljc prireditve ob podelitvi oskarjev, pred kratkim pa je dejala še, da zaradi neprimernosti ni smela povedati šale na račun streljanja, v katerega je bil vpleten Alec Baldwin.

Amy Schumer, ki je s sovoditeljicama Wando Sykes in Regino Hall vodila prireditev ob podelitvi oskarjev, je v intervjuju s Howardom Sternom razkrila, da je po oskarjih prejela več groženj, med njimi pa so bile tudi take, v katerih so ji grozili s smrtjo. Dodala je, da so jo zaradi resnosti groženj kontaktirali celo agenti tajne službe.

icon-expand Amy Schumer FOTO: Profimedia

Voditeljica se je na podelitvi pretvarjala, da je igralko Kirsten Dunst, ki je bila nominirana za nastop v filmu The Power Of The Dog, zamenjala za eno izmed statistk, ki med podelitvijo zapolnijo prazne stole v času, če povabljenec med prireditvijo zapusti dvorano. Nad šalo so bili zgroženi predvsem oboževalci Dunstove in njenega moža Jesseja Plemonsa, ki sta se šali sicer smejala. Schumerjeva je žrtev groženj postala najprej na Twitterju, kjer je pozneje zapisala: "Hej, rada imam Kirsten Dunst in všeč mi je. Nikoli je ne bi kar tako užalila." Zvezdnica je pozneje razložila, da je bila njena izjava potrebna, saj je morala stanje razložiti igralkinim oboževalcem, nadlegovanje pa je začelo presegati vse meje.