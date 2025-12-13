Svetli način
Tuja scena

Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom

Los Angeles, 13. 12. 2025 10.22 | Posodobljeno pred 25 minutami

Igralka Amy Schumer in chef Chris Fischer sta se po sedmih letih zakona odločila za razhod. Novico, o kateri se je v javnosti šušljalo že več let, je zvezdnica potrdila na svojem Instagramu. Zapisala je, da svojo pozornost še naprej usmerjata v njunega sina ter da v tem obdobju prosita za spoštovanje njune zasebnosti.

"Bla, bla, bla, s Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon. Zelo se imava rada in še naprej se bova osredotočala na vzgojo najinega sina. Cenila bi, če bi v tem obdobju spoštovali najino zasebnost," je na svoj profil na družbenem omrežju Instagram zapisala igralka Amy Schumer in potrdila govorice, ki so v javnosti krožile dlje časa.

V nadaljevanju zapisa, ki ga je objavila pod njuni skupni fotografiji, je zapisala, da razhod ni posledica dejstva, da je nedavno izgubila precej kilogramov in želela najti novo boljšo polovico. Dodala je, da razlog prav tako ni dejstvo, da je Chris privlačen in nagrajeni chef, ki bi lahko osvojil srce marsikoga. "Bilo je sporazumno in v duhu medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Za vedno bomo družina."

44-letna komedijantka in leto starejši kuhar Chris Fischer sta si večno zvestobo obljubila leta 2018, leto kasneje pa je na svet prijokal njun edinec Gene. Da med njima ni vse v najlepšem redu, so mediji špekulirali že leta 2021 ter nato zopet leta 2023, ko sta celotno poletje preživela narazen.

