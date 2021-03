Amy Schumer se je proti covidu-19 cepila v glamurozni obleki

Amy Schumer je na Instagramu objavila zanimiv video, v katerem je ujela trenutke dneva, ko se je v New Yorku cepila proti covidu-19. S sledilci je delila posnetek, ki vključuje vožnjo v avtomobilu ter proces samega cepljenja. Zvezdnica se je za to priložnost odela v zlato obleko z bleščicami, ki jo je krasil zanimiv detajl. Sama je namreč izrezala luknjo v rokavu, da je bil dostop do mesta vboda lažji. Sama je dejala, da je s tem ''izkazala spoštovanje vsem zaposlenim v tamkajšnjem cepilnem centru".