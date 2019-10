Amy Schumer shujšala pet kilogramov, Jessica Simpson pa kar 45

Ameriška igralka in komičarka Amy Schumer je na svojem uradnem Instagram profilu objavila fotografijo, na kateri s sestro pozirata v kopalkah, poleg pa razkrila, da je shujšala približno pet kilogramov. Svojo objavo je posvetila glasbenici Jessici Simpson, o kateri so pred kratkim poročali številni tuji mediji, saj se je s pomočjo osebnega trenerja v šestih mesecih poslovila od poporodne teže in shujšala za več kot 45 kilogramov. Schumerjeva je tako na svojevrsten in predvsem duhovit način napisala: ''V redu, Simpson! Shujašala sem pet kilogramov in izgubila 100 dolarjev proti sestri v igri pokra.''