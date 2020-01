Amy Schumer skuša znova zanositi s pomočjo umetne oploditve

Schumerjeva je ob obelodanitvi, da prestaja postopek umetne oploditve, zapisala:''V postopku umetne oploditve sem en teden in počutim se izžeto in čustveno.''Ob tem je svoje sledilce in oboževalce prosila, naj z njo delijo svoje izkušnje: ''Če je kdorkoli med vami prestal umetno oploditev in če imate kakšen nasvet ali pa bi delili svojo izkušnjo z mano, vas prosim, da to storite. Moja telefonska številka je na mojem profilu. Trenutno zamrzujemo moja jajčeca in ugotavljamo, kako bi lahko Gene dobil sorojenca.''