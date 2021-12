Amy Schumer v klubu komedije presenetila z napitnino v vrednosti 26 tisoč evrov

Amy Schumer se je pridružila iniciativi njenega televizijskega kolega Marcusa Lemonisa in podprla njegovo akcijo, ki jo je opisal kot ''nacionalni poziv k dejanjem, s katerimi se izraža spoštovanje in ljubezen do vseh tistih, ki so Američanom dnevno na uslugo.'' Lemonis, ki deluje na ameriški mreži CNBC, kjer v resničnostnem šovu kot poslovnež nudi svoje znanje manjšim podjetjem, je svoji pobudi zelo predan. Ob obisku kluba Comedy Cellar na Manhattnu je objavil posnetek, v katerem se pridruži Schumerjevi, ki jasno izrazi svoj pristen odnos do kluba, ki ''zanjo predstavlja dom in je krivec za to, da se je njeno življenje popolnoma spremenilo.''

Igralka je pred časom sodelovala pri ponovnem odprtju kluba in pri tem nudila izdatno pomoč. V njem je namreč pričela svojo pot kot komičarka, na prostor pa lepi spomini vežejo tudi Chrisa Rocka in Rayja Romana, ki sta prav tako sodelovala pri vnovičnem zagonu po pandemiji. Schumerjeva je v ikoničnem klubu celo nastopila samo dva tedna po tem, ko se je razveselila otroka.

''Vi garate cele dneve in to delo je podcenjeno. Želela bi, da veste, da je tukaj mnogo ljudi, ki vas in vaše delo cenijo,'' je zaposlenim v klubu dejal Lemonis. Oba s Schumerjevo sta povedala tudi, da imata srečo in privilegij, da jim za to delo in trud lahko vsaj malo povrneta: ''Zato sva se odločila, da najino premoženje deliva z vami,'' je dejal podjetnik. Nato sta strežnemu osebju velikodušno predala ček v vrednosti 26 tisoč evrov, za kar so bili izjemno hvaležni: ''Noro, najlepša hvala obema,'' je dejal eden od njih in dodal simpatično kletvico.