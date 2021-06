Amy Schumer začudena nad dvojnico z obrazno tetovažo

Po tem, ko je bencinski servis v Tennesseeju objavil fotografijo ženske, ki je izjemno podobna ameriški igralki, so razkrili tudi identiteto dvojnice. Svetlolasa Amelia, katere obraz krasi tetovaža solzice, je voznica tovornjaka. Za seboj ima težko preteklost.

Na objavo bencinskega servisa, ki se nahaja v mestu Celina, se je odzvala tudi Amy Schumer. "Kaj se dogaja na postajališču za tovornjake," je začudeno napisala na omrežju Instagram, potem ko je na Twitterju videla fotografijo osebe, ki ji je na las podobna.

Amy Schumer (levo) in Amelia (desno).

Slika Amelie, ki je voznica tovornjaka in je stalna stranka bencinskega servisa v zvezni državi Tennessee, je presenetila mnoge. Odzivi in komentarji, ki jih je objava spodbudila, so dosegli tudi ameriško igralko. Lastniki priljubljenega postajališča so ob fotografiji ženske s tetovažo solze pod očesom zapisali: "Naša nagrajenka Amelia želi, da izpostavimo dejstvo, da njena tetovaža solze ne pomeni, da je koga umorila. V nesreči je ubila pešca po tem, ko je za volanom zaspala, v spomin na tragedijo pa si je omislila to tetovažo."

Ko so to pojasnilo objavili, se niso zavedali, kakšen odziv bo fotografija doživela na medmrežju. V tistem trenutku na podobnost s slavno komičarko niso bili pozorni. Na to so jih opozorili uporabniki Twitterja, kar 14.500 jih je objavo všečkalo. "To je Amy Schumer," so bili najpogostejši odzivi, svoje mnenje pa je dodala tudi igralka sama.

Govorice o podobnosti je bencinski servis skušal utišati in objavil prošnjo, ki se je glasila: "Prenehajte jo klicati Amy Schumer. Amy nima na obrazu tetovaže zaradi prometne nesreče, v kateri je povozila pešca." Lastnik postajališča Danny Brine je za ameriške medije zatrdil, da je zgodba o tetovaži solze resnična ter da se tudi prostor, v katerem je nastala fotografija, nahaja v resničnem objektu. Nekateri od uporabnikov Twitterja so namreč močno dvomili o avtentičnosti objave, številni so mnenja, da je objava s pripadajočo zgodbo zgolj šala.