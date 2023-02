Ana De Armas: Družbena omrežja so uničila koncept filmske zvezde

Ana De Armas je v intervjuju za Vanity Fair delila svoje mnenje o tem, kako so družbena omrežja spremenila koncept zvezdništva. "Občutek imam, kot da nove generacije ne poznajo koncepta skrivnostnosti slave, zaradi družbenih omrežji. Na razpolago je toliko informacij in prekomernega deljenja. Filmska zvezda je nekdo, ki je nedotakljiv in ga vidite samo na platnu. Te skrivnosti ni več. V veliki večini smo si to naredili sami – nihče nič več ne skriva pred nikomer," je dejala.