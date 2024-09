Ana de Armas med poroko sprejela klic režiserja in vlogo v filmu

Zvezdnica je v intervjuju na premieri svojega novega filma na mednarodnem filmskem festivalu dejala, da se na klic režiserja, kot je z oskarjem nagrajeni Ron Howard , pač moraš odzvati ne glede na to, kje si. Režiser se klica več kot očitno ne spominja, igralka pa se dobro spomni, da ji je dejal, da je ne sliši dobro.

Ana de Armas: Družbena omrežja so uničila koncept filmske zvezde

36-letnica je vlogo v filmu sprejela, ko je prebrala scenarij, ki jo je preprosto navdušil. "Triler temelji na resnični zgodbi. Nisem mogla verjeti, kako noro je to in kako primerljivo je tudi dandanes," je zaupala svoje občutke o celovečercu, ki spremlja nemški par, ki ga igrata Jude Law in Vanessa Kirby, ki živi na nenaseljenem galapaškem otoku Floreana v začetku 20. stoletja. Njun način življenja ogrozi prihod več evropskih naseljencev, med katerimi je tudi De Armasova v vlogi baronice Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn. Na otok pride z namenom, da bi tam zgradila luksuzen hotel.