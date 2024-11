Ana de Armas na madriških ulicah poljubljala sina kubanskega predsednika

Igralka Ana de Armas, znana po filmih Blonde, Tok tok in Deep Water, je zaljubljena. 36-letnico so fotografi opazili na ulicah Madrida, kjer se je poljubljala in objemala s pastorkom kubanskega predsednika Miguela Díaza-Canela, Manuelom Anido Cuesto. Zaljubljenca sta se po večerji peš odpravila domov, skupaj pa sprehodila tudi igralkinega psa.