Ana de Armas sreče v ljubezni ne skriva

Fotografom se je tokrat nasmehnila sreče, saj so na losangeleških ulicah tokrat ujeli Ana de Armas in njenega izbranca Paula Boukadakisa . Zaljubljenca se nista pustila motiti in sta si med sprehodom vzela čas za izkazovanje naklonjenosti.

Ana in Paul sta bila prvič skupaj fotografirana septembra, in sicer na mednarodnem letališču John F. Kennedy v New Yorku. Junija je portal Page Six ekskluzivno poročal, da je Ana de Armas prebolela svojega bivšega Afflecka in da je srečna v objemu nove ljubezni Paula Boukadakisa.

"Paul in Ana sta se spoznala prek skupnih prijateljih. On živi v Austinu, vendar redno potuje iz Teksasa v Santa Monico, kjer čas preživlja prav z Ano,'' je povedal skupni prijatelj. "Veliko časa sta preživela skupaj, preden je Ana zapustila ZDA in odpotovala na snemanje novega filma."

Vir je takrat povedal, da se stvari med zaljubljencema dobro odvijajo. Kot kaže, je njuna zveza precej resna, saj je Paul Ano že predstavil svojim domačim.