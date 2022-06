Ana de Armas v biografiji na las podobna legendarni Marilyn Monroe

Armasova, ki velja za eno izmed večjih lepotic sveta filma in zabave, je nedavno na svojem Instagram profilu delila fotografije s filmskega seta in svojim sledilcem premierno ponudila vpogled v svojo novo podobo legendarne hollywoodske starlete. Z galerijo črno-belih in barvnih fotografij, na katerih je na las podobna Monroejevi, je navdušila številne in v manj kot 24 urah nabrala dober milijon všečkov. "Brez besed sem," je fotografije komentiral eden izmed sledilcev, medtem ko je drugi dejal, da bi bila Marilyn ponosna nanjo.

"Andrew je bil od samega začetka jasen. Življenje Marilyn Monroe je želel predstaviti skozi njene oči. Želel je, da svet ne spozna le, kako je bilo Marilyn Monroe, temveč tudi Norma Jeane. Spoznala sem, da je bil to najbolj drzen in feminističen pogled na njeno zgodbo, kar sem jih videla," je pod slikami zapisala Armasova in pohvalila režiserja Andrewa Dominika ter njegovo vizijo.