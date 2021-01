Ana de Armas z novo pričesko po razhodu z Benom Affleckom

Zadnjih nekaj tednov, odkar se je razšla z Benom, je Ana preživela na domači Kubi. Novo pričesko je pokazala v videosporočilu za prijateljico Claudio Muma. Ni jasno, kdaj točno se je odločila za spremembo, a zdi se, da se je tako rešila starih okovov in zadihala na novo, piše Page Six.

O njunem razhodu so pisali tudi njuni oboževalci na Twitterju,še preden je novica odjeknila v medijih. "Zdi se mi, da sta se Ana de Armas in Ben Affleck razšla, saj mineva že 14 dni, odkar ni nobene nove skupne paparaci fotografije," je zapisal eden od uporabnikov priljubljenega družbenega omrežja, drugi pa: "Sta se Ana in Ben razšla? Ana se je odločila za spremembo, je res konec?"