Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger: Na sodišču se sploh nočeta srečati

Nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović je pred meseci vložila zahtevo za ločitev od nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, zdaj pa so v javnost pricurljale podrobnosti iz njunega zasebnega življenja. Kljub temu, da se nekdanja zakonca trudita ohranjati zasebnost tudi v tem času, pa naj bi bil njun zakon v zadnjem času poln težav.

Čeprav sta Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger v javnosti veljala za enega trdnejših parov, pa se je izkazalo, da je bila resničnost drugačna. On sedaj večino časa preživi v Münchnu, Ana pa se je z otrokoma preselila na Majorko. Kot je za nemški Bild povedal vir blizu nekdanjega para, se nekdanja srbska tenisačica in nemški nogometaš ne želita srečati niti na sodišču, njun cilj pa je, da se ločitveni postopek čim prej zaključi.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger se ločujeta. FOTO: Profimedia icon-expand

41-letnik naj ne bi delal težav glede delitve premoženja, 38-letna Srbkinja pa je na Majorki vložila prošnjo za preživnino za otroke. V težkem obdobju, ki ga preživlja, naj bi našla tolažbo pri družini, medtem ko on, kot poročajo nemški mediji, ni preveč razburjen in že uživa v razmerju z novo partnerko.