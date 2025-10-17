Ana Ivanović prvič po ločitvi z Bastianom Schweinsteigerjem v javnosti

Nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović se je prvič po ločitvi z nemškim nogometašem Bastianom Schweinsteigerjem pojavila v javnosti. 37-letnica se je pojavila na rdeči preprogi modnega spektakla Victoria's Secret, kjer je požela veliko pozornosti, ko je na družbenem omrežju delila nekaj utrinkov, pa so si bili sledilci enotni, da je videti bolje kot kdaj prej.

Nekdanja teniška igralka Ana Ivanović je bila med povabljenci spektakularne modne revije Victoria's Secret in na družbenih omrežjih delila več utrinkov z dogodka. "Luči. Kamera. Angeli. Najlepša hvala Victoria's Secret za neverjetno izkušnjo in vse spomine," je pripisala ob fotografijah. To je bil prvi večji javni dogodek, na katerem se je pojavila po ločitvi z dolgoletnim možem, nekdanjim nemškim nogometnim zvezdnikom Bastianom Schweinsteigerjem.

Za to priložnost je izbrala elegantno oprijeto obleko v rjavi barvi z razporkom na trebuhu, ki je poudarila njeno vitko postavo. Videz je dopolnila s čevlji z visoko peto in torbico v istem odtenku, preprost nakit pa je dodal pridih prefinjenosti. Njen videz so pohvalili tudi sledilci, ki so med komentarji izpostavili, da Ana 'sije' in je po ločitvi videti bolje kot kdaj koli prej.

Ločitev v strogi tajnosti

Odvetnik Ane Ivanović, Christian Schertz, je konec julija za nemški Bild potrdil, da sta se nekdanja srbska teniška igralka in svetovni prvak v nogometu Bastian Schweinsteiger po devetih letih zakona uradno ločila. V kratki izjavi je kot razlog navedel nepremostljive razlike med zakoncema.

Ana Ivanović se je prvič po ločitvi pojavila na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Mnogi so ob tem takoj sklepali, da je nepremostljiva razlika Silva Kapitanova, dekle, ki so jo le nekaj dni pred tem opazili v družbi Schweinsteigerja, 40-letnik in njegova nova izbranka pa svoje naklonjenosti drug do drugega nista skrivala niti v javnosti, saj sta se na plaži v Grčiji poljubljala, objemala in uživala ob kopanju.

Po poročanju nemškega Bilda je odvetnik poudaril, da nadaljnjih izjav več ne bo dajal, zakonca pa prav tako ne. Ob tem je pozval k spoštovanju zasebnosti Ane in Bastiana ter zasebnosti njunih treh otrok.